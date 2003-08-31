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Jaroslav Beránek

9napsaných článků

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V aféře Kelly padla první hlava
Zahraničí6 minut

V aféře Kelly padla první hlava

Britská vláda zažívá horké chvilky a čelí největší krizi důvěry od roku 1997, kdy se dostala k moci. Krize má své jméno – David Kelly – a od minulého týdne také svou první oběť. Stal se jí ředitel odboru komunikační strategie na Downing Street, známý mediální mág Alastair Campbell. V pátek odpoledne oznámil svoji rezignaci a okomentoval ji slovy „nadešel čas jít dál a dělat něco jiného“. Campbellův odchod se všeobecně očekával, ale ne pouhý den poté, co byl kvůli podezření z klamání veřejnosti o Iráku vyslýchán sám jeho šéf, premiér Tony Blair.

Jaroslav Beránek31. 8. 2003

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Ondřej Kundra

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