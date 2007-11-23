0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Radek Palata

74napsaných článků

Všechny publikované články

Georgi, klesáme? Ne, padáme!
Zahraničí4 minuty

Georgi, klesáme? Ne, padáme!

Blíží se první americko-čínský summit od zvolení nového prezidenta v Pekingu. Co si řeknou Bush a Chu, bude důležité i pro nás.
Prezident Chu Ťin-tchao poprvé vyráží na velkou cestu po Severní Americe. To samo o sobě je vzhledem k rostoucímu významu Číny důležité. Ještě důležitější se turné stává díky tomu, že mezi Washingtonem a Pekingem vyrostla řada problémů a že v New Yorku bude Chu přítomen na Valném shromáždění OSN (13.–17. září). Tam se budou řešit zásadní reformy světové organizace včetně rozšíření Rady bezpečnosti, proti kterému Američané a Číňané našli společné argumenty.

Radek Palata29. 8. 2005
Klidně vůdce, ale voleného
Zahraničí5 minut

Klidně vůdce, ale voleného

Egypt, lídr arabského světa, leč zároveň republika jednoho muže jedné strany, se přizpůsobuje současné vlně demokratizace na Blízkém východě, která již naplno zasáhla Irák a Libanon. Prezident Husní Mubarak v únoru překvapivě oznámil, že v podzimních volbách je ochoten se utkat i s dalšími kandidáty. Jeho návrh pluralitních prezidentských voleb posléze schválil parlament a nyní v referendu i národ. Až dosud Egypťané volbu vůdce země parlamentem pouze schvalovali v referendu, alternativa nebyla možná. Vzhledem k tomu, že si vládní Národní demokratická strana (NDS) zabezpečuje v parlamentu stabilní většinu (nyní 90 %) a ostatní formace mají v politickém systému země jen omezený prostor, je zřejmé, proč se Mubarak drží tak dlouho u moci. A ani chystaná reforma jeho silnou pozicí nijak významně neotřese. Důvodem jsou překážky, které nová pravidla budoucím Mubarakovým vyzývatelům kladou.

Radek Palata5. 6. 2005
Načíst další články autora

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce