Radek Palata
74napsaných článků
74napsaných článků
Dvě zprávy přicházejí z Korejského poloostrova. Favoritem nadcházející volby generálního tajemníka OSN je soulský ministr zahraničí Pan Ki-mun. Aby i totalitní Pchjongjang ukázal, že se s ním musí počítat, 3. října oznámil, že provede pokusný atomový výbuch.
Blíží se první americko-čínský summit od zvolení nového prezidenta v Pekingu. Co si řeknou Bush a Chu, bude důležité i pro nás.
Prezident Chu Ťin-tchao poprvé vyráží na velkou cestu po Severní Americe. To samo o sobě je vzhledem k rostoucímu významu Číny důležité. Ještě důležitější se turné stává díky tomu, že mezi Washingtonem a Pekingem vyrostla řada problémů a že v New Yorku bude Chu přítomen na Valném shromáždění OSN (13.–17. září). Tam se budou řešit zásadní reformy světové organizace včetně rozšíření Rady bezpečnosti, proti kterému Američané a Číňané našli společné argumenty.
Egypt, lídr arabského světa, leč zároveň republika jednoho muže jedné strany, se přizpůsobuje současné vlně demokratizace na Blízkém východě, která již naplno zasáhla Irák a Libanon. Prezident Husní Mubarak v únoru překvapivě oznámil, že v podzimních volbách je ochoten se utkat i s dalšími kandidáty. Jeho návrh pluralitních prezidentských voleb posléze schválil parlament a nyní v referendu i národ. Až dosud Egypťané volbu vůdce země parlamentem pouze schvalovali v referendu, alternativa nebyla možná. Vzhledem k tomu, že si vládní Národní demokratická strana (NDS) zabezpečuje v parlamentu stabilní většinu (nyní 90 %) a ostatní formace mají v politickém systému země jen omezený prostor, je zřejmé, proč se Mubarak drží tak dlouho u moci. A ani chystaná reforma jeho silnou pozicí nijak významně neotřese. Důvodem jsou překážky, které nová pravidla budoucím Mubarakovým vyzývatelům kladou.