Redakce
Lubomír Gombos
10napsaných článků
10napsaných článků
Na konci května běloruská vláda na tři měsíce pozastavila vydávání nezávislého deníku Bělorusskaja dělovaja gazeta (BDG). Jako formální důvod k zákazu posloužila anketa – list se ptal čtenářů, co si myslí o zapůjčení vládního letadla vítězce konkurzu modelek, který právě proběhl v Minsku. Ruská krasavice se prezidentu Alexandrovi Lukašenkovi tak zalíbila, že jí letadlo poskytl na návrat domů do Moskvy. Většina čtenářů kupodivu odpověděla, že jim Lukašenkovo gesto nevadí, ale vláda pochopila anketu jako snahu o hanobení prezidenta.