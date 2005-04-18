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Lenka Zlámalová

78napsaných článků

Všechny publikované články

V Oxfordu po mně hodili dort
Rozhovor12 minut

V Oxfordu po mně hodili dort

Bjorn Lomborg (38) vystudoval politické vědy v Kodani. Od roku 1994 působí jako profesor statistiky na univerzitě v Aarhusu. Byl členem hnutí Greenpeace, v roce 2001 však vydal knihu „Skeptický ochránce životního prostředí“, v níž se na základě statistických dat snaží prokázat, že životní prostředí ve světě se nezhoršuje, jak jsou přesvědčeni ekologičtí aktivisté, ale naopak. Kniha vyvolala obrovský ohlas ve světových médiích (britský týdeník The Economist ji například označil za nejdůležitější knihu o věcech veřejných za posledních deset let), řada vědeckých autorit ji naopak považuje za chybnou a nepřijatelnou. Navzdory tomu je Bjorn Lomborg od roku 2002 ředitelem dánského Ústavu pro sledování životního prostředí.

Všem brát, všem dávat
Ekonomika5 minut

Všem brát, všem dávat

Ani proslulé skandinávské sociální ráje Švédsko a Finsko nenabízejí lidem to, co jim dává výrazně chudší Česká republika. Sociální dávky a podpory míří i do rodin, které patří k nejbohatší třetině tuzemské společnosti. Experti Mezinárodního měnového fondu se nad tím podivují ve svých hodnoceních už několik let. Ani „úsporný balíček“ Špidlovy vlády se systému dávek a podpor téměř nedotkl. Pokud kabinet uvažuje o další reformní etapě, měl by začít právě tady.

Lenka Zlámalová5. 10. 2003
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Ondřej Kundra

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