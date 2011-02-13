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Redakce

Josef Kašpar

90napsaných článků

Všechny publikované články

Katolíci s novou energií
Zahraničí4 minuty

Katolíci s novou energií

Právě v okamžiku, kdy Evropa žije referendy rozhodujícími o euroústavě, přitáhla na sebe pozornost Itálie lidovým hlasováním o zcela jiné věci. Voliči měli rozhodnout, zda zůstane v platnosti loni přijatý zákon o umělém oplodnění. Ten klade důraz na práva dosud nenarozeného života a povoluje umělé oplodnění pouze s použitím vajíček nebo spermií odebraných přímo bezdětnému páru. Změna zákona neprošla kvůli malé účasti a na popud katolické církve. O čem to svědčí?

Josef Kašpar19. 6. 2005
Nediktovat, nýbrž žádat
Zahraničí6 minut

Nediktovat, nýbrž žádat

Silvio Berlusconi si už nesplní jeden ze svých velkých snů: být prvním italským premiérem od roku 1945, jehož vláda vydrží nepřetržitě po dobu celého pětiletého parlamentního období. Může se utěšovat tím, že jeho původní kabinet přežil na Itálii rekordně dlouhou dobu – téměř 4 roky. To mu ale asi velkou radost nedělá. Podle většiny politických pozorovatelů se totiž nachází na nejnižším bodě své politické dráhy.

Josef Kašpar1. 5. 2005
Na koho ten pomník padne
Civilizace6 minut

Na koho ten pomník padne

Etiopie chystá velkolepé oslavy. Po bezmála sedmdesáti letech se totiž na její území opět vrací aksumský obelisk – jedna z nejvýznamnějších památek afrického kontinentu, kterou v roce 1937 uloupil italský diktátor Benito Mussolini. Etiopané se se ztrátou skoro dva tisíce let staré pamětihodnosti nikdy nesmířili a nepřestávali se jí všemožně domáhat. Už v roce 1947 sice zaznamenali úspěch, když se italská vláda zavázala, že monument své bývalé kolonii vrátí. S transferem však nespěchala, pod různými záminkami jej stále odkládala, a uplynulo tak bezmála šedesát let, než se k splnění slibu odhodlala.

Josef Kašpar13. 3. 2005
Mafie pro 21. století
Zahraničí5 minut

Mafie pro 21. století

Organizovaný zločin má dvojnásobný roční obrat než nejsilnější italská společnost – automobilka Fiat. Jenom z výpalného prý mafie získává 14 miliard eur ročně, což je zhruba polovina příjmu českého státního rozpočtu. Tyto čerstvé zprávy potvrdily slova šéfa italské policie Gianniho De Gennara, která pronesl před více než deseti lety v italském parlamentu, když hovořil o velkém úspěchu v podobě zatčení největšího mafiánského bosse Tota Riiny: „Boj proti mafii je nekonečný proces, neboť organizovaný zločin je hluboce zakořeněný sociální jev. Mafie utrpěla ránu, ale její existence není ohrožena.“

Josef Kašpar6. 3. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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