Josef Kašpar
90napsaných článků
90napsaných článků
Za necelých čtyřicet let své aktivní éry zabila ETA přes osm set lidí a stali se noční můrou Španělska. Novější zkušenost však říká, že srovnatelnou bilanci, dvě stě mrtvých, zvládnou teroristé jiného kalibru doslova za pár minut.
Právě v okamžiku, kdy Evropa žije referendy rozhodujícími o euroústavě, přitáhla na sebe pozornost Itálie lidovým hlasováním o zcela jiné věci. Voliči měli rozhodnout, zda zůstane v platnosti loni přijatý zákon o umělém oplodnění. Ten klade důraz na práva dosud nenarozeného života a povoluje umělé oplodnění pouze s použitím vajíček nebo spermií odebraných přímo bezdětnému páru. Změna zákona neprošla kvůli malé účasti a na popud katolické církve. O čem to svědčí?
Silvio Berlusconi si už nesplní jeden ze svých velkých snů: být prvním italským premiérem od roku 1945, jehož vláda vydrží nepřetržitě po dobu celého pětiletého parlamentního období. Může se utěšovat tím, že jeho původní kabinet přežil na Itálii rekordně dlouhou dobu – téměř 4 roky. To mu ale asi velkou radost nedělá. Podle většiny politických pozorovatelů se totiž nachází na nejnižším bodě své politické dráhy.
Etiopie chystá velkolepé oslavy. Po bezmála sedmdesáti letech se totiž na její území opět vrací aksumský obelisk – jedna z nejvýznamnějších památek afrického kontinentu, kterou v roce 1937 uloupil italský diktátor Benito Mussolini. Etiopané se se ztrátou skoro dva tisíce let staré pamětihodnosti nikdy nesmířili a nepřestávali se jí všemožně domáhat. Už v roce 1947 sice zaznamenali úspěch, když se italská vláda zavázala, že monument své bývalé kolonii vrátí. S transferem však nespěchala, pod různými záminkami jej stále odkládala, a uplynulo tak bezmála šedesát let, než se k splnění slibu odhodlala.
Organizovaný zločin má dvojnásobný roční obrat než nejsilnější italská společnost – automobilka Fiat. Jenom z výpalného prý mafie získává 14 miliard eur ročně, což je zhruba polovina příjmu českého státního rozpočtu. Tyto čerstvé zprávy potvrdily slova šéfa italské policie Gianniho De Gennara, která pronesl před více než deseti lety v italském parlamentu, když hovořil o velkém úspěchu v podobě zatčení největšího mafiánského bosse Tota Riiny: „Boj proti mafii je nekonečný proces, neboť organizovaný zločin je hluboce zakořeněný sociální jev. Mafie utrpěla ránu, ale její existence není ohrožena.“