Jarka Stuchlíková
39napsaných článků
39napsaných článků
Příběh irské krize
Je 24. prosince a já se probouzím až po osmé. Jsem v domě své dcery a jejího anglického muže, v městečku St. Albans kousek od Londýna. Ze sousedních pokojů, obývaných mými třemi vnoučaty, se ozývá ryk, který mě rychle přivádí z říše snů do reality.
Hrozba ptačí chřipky obchází Evropou. A nejenom Evropou, Spojenými státy, Afrikou, o Asii ani nemluvě. Panika ještě nevládne, ale starosti ano. V televizi do nastrčeného mikrofonu žena na sugestivně položenou otázku mechanicky odpovídá „Ale to víte, že se bojíme…“ v podstatě proto, že se to od ní očekává.
Za necelých čtyřicet let své aktivní éry zabila ETA přes osm set lidí a stali se noční můrou Španělska. Novější zkušenost však říká, že srovnatelnou bilanci, dvě stě mrtvých, zvládnou teroristé jiného kalibru doslova za pár minut.
Británie se v březnu stane první zemí na světě, kde budou úřady systematicky monitorovat pohyby všech vozidel na silnicích. Kamery rodícího se systému umožní identifikovat a sledovat jakékoli auto. Bezpečnostní složky se radují, ochránci lidských práv naopak bijí na poplach.
Shodou okolností jsem třikrát stála poblíž, když se přijímali noví členové do Evropské unie. V roce 1975 jsem byla u přijetí Anglie a Irska, v roce 1986 Španělska a konečně v loňském roce České republiky. Pro obyvatele Česka z této zkušenosti vyplývá zajímavá zpráva: ani v minulosti to nováčci v EU neměli nijak snadné.
Zvěst o těch šesti statečných ženách letí světem. Snoubenka a sestry katolíka zavražděného nedávno členy katolické IRA v Severním Irsku se postavily proti gangsterům a způsobily poprask na obou březích Atlantiku. V Americe je přijal prezident Bush, Evropa je zve do svého parlamentu. V jejich hře totiž není jen velká osobní tragédie, ale i naděje pro zemi sevřenou strachem a staletími nenávisti.