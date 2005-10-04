Jana Neumannová
65napsaných článků
65napsaných článků
Do Česka dorazil lék Zevalin, který může prodloužit a zpříjemnit život lidem s nádorovým onemocněním lymfatických uzlin. Úžasnou zprávu ovšem pro zdejší pacienty doplnil nečekaný úder: kvůli byrokratickým překážkám zatím není možné se zde k němu dostat. Ministerstvo financí totiž výrobci stanovilo tak nízkou maximální prodejní cenu, že za ni farmaceuti nepokryjí ani výrobní náklady Zevalinu, a logicky jej tedy nechtějí na našem trhu prodávat. Z hlediska zdravotnické kasy je přitom paradoxem, že i při normálních cenách vládnoucích v okolních zemích je zevalinová léčba zhruba o sto tisíc korun levnější než kúra, kterou zdejší pacienti podstupují nyní s dostupnými léky. Zevalin je přitom mnohem úspěšnější. Vznikla tedy otázka, proč vlastně mají pacienti trpět a umírat proto, aby pojišťovny mohly zaplatit za mnohem horší léky mnohem více peněz.
Problémy premiéra Grosse s podezřelým majetkem a podnikáním jeho ženy ani zdaleka nekončí. Naopak, z nově objevovaných informací je jasné, že rozplétání tohoto příběhu ještě pořádně nezačalo. A že může přinést opravdová překvapení. Podle veřejně dostupných dokumentů, které má Respekt k dispozici, Libuše Barková při ručení za bankovní úvěr pro Šárku Grossovou podváděla. Navíc přibývají důkazy, že paní Barková není jen pronajímatelkou domu pro nevěstinec Escade, ale přímo majitelkou tohoto nevěstince. To zásadně posiluje už tak velké podezření, že se společný mnohamilionový projekt dvojice Grossová-Barková opíral o špinavé peníze. Takže premiér a jeho žena mají co vysvětlovat i poté, co se Šárka Grossová uvolila dočasně předat svůj byznys do správy prozatím neznámé advokátní kanceláře.
Premiérova žena Šárka Grossová ani po týdnu nevysvětlila přesvědčivě původ šesti milionů, které použila loni na jaře na nákup domu na pražském Proseku. A je tu už další problém. Nákup domu paní premiérovou je součástí velkorysého projektu stavby luxusních bytových apartmánů. Veřejně dostupné informace ale vzbuzují podezření, že se Šárka Grossová podílí na stavbě financované z nelegálních zisků nevěstince. Jasněji řečeno: nelze vyloučit, že se v proseckém projektu perou špinavé peníze. Tuto verzi nepřímo potvrzuje premiér svým nedělním prohlášením, že za půjčku jeho ženě ručila její přítelkyně Libuše Barková.
Premiér Stanislav Gross ještě nestačil vysvětlit, kde si vlastně půjčil chybějící milion na nákup svého bytu, a už jej pronásleduje další finanční záhada.
„Všechno je čisté, všechno je v pořádku, ale víc vám k tomu neřeknu. Mám s novináři špatné zkušenosti,“ odpovídá na otázky Šárka Grossová.
V samém centru Prahy se schyluje k stavitelskému průlomu. Magistrát v minulých dnech povolil – i přes nesouhlas památkářských institucí – na Malé Straně postavit dům se čtyřmi luxusními byty a velkými podzemními garážemi. A to na parcele, kde od nepaměti nestál žádný obytný objekt. Podle zneklidněných památkářů to je nebezpečný precedent v čase, kdy v historickém centru stále ubývá volných prostranství a půvabných plácků. „Může se stát, že se zanedlouho přesune stavební činnost i na Kampu. Památkáři nebudou mít argumenty, kterými by investory zastavili,“ obává se hlavní pražský konzervátor Josef Štulc.
Představme si, že v Česku neexistují jasná pravidla silničního provozu. Ne že by se jezdilo bez nich, jen si každý musí ta „svá“ pravidla domluvit zvlášť. Takže po nákupu auta musí každý zajít na úřad a dohodnout si tam, jak rychle bude například moci projíždět obcí. Zdá se to nesmyslné a navíc jako ideální pastva pro korupci? Asi ano. Ale přesně taková situace panuje v rozvoji a ochraně českého i evropského architektonického skvostu – historického centra Prahy. A je to znát: stížnosti a vztek vyvolané ohrožením památek, které ročně do města přilákají miliony turistů, teď nově doprovází i varování expertů UNESCO: pokud budete realizovat své nové plány, Praha vypadne z prestižního seznamu nejcennějších památek světa.