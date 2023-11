Jak se psalo o svobodě očima Respektu

Proč se tu s vietnamskými dělníky zachází jako s nepřáteli? • Autor: Ludvík Hradilek

K násilí na ulicích měst se přidala válka. Válka, kterou sice nikdo nevypověděl, ale která udržuje v pohotovosti gangy mladých násilníků. Romy. Vietnamce. SNB novou situaci evidentně nezvládá. Je to válka vedená z důvodu snad nejhnusnějšího z možných, z rasismu. Co se to tady v Československu najednou vynořilo za strašidla? Těm nejmladším je l6 a l7 let, mají vyhazovací nože, řetězy, a Vietnamce považují za lovnou zvěř. Ke klasickému strašidlu , kterým je například paní z domu, kde bydlím: „Já nejsem žádná rasistka, ale ty židáci… maji v rukou Tuzex!“ anebo „Kdo sem ty černochy pořád tahá dyť kazej naše holky,“ se přidala příšera otevřeného násilí. Problémy, které byly celá desetiletí drženy pod tlustou vrstvou ledu, se najednou dostávají na povrch jako zanedbané vředy, které je třeba rozříznout a radikálně léčit. To, co je vidět nejprve, je hnis.