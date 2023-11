Ivan Trojan v nové redakci: Štěstí přeje odvážným

Pro Respekt je to historický okamžik – od prvního listopadu se osamostatnil, a spoluvlastníkem se navíc stala sama redakce. V době, kdy dochází spíše ke kumulaci médií u silných vlastníků, je to překvapivý krok. Svým způsobem je to čin na české scéně nevídaný. Jak k tomu došlo, co to všechno znamená a jak to vypadá v novém sídle redakce? podívejte se na video:

Respekt se osamostatnil Podpořte nás, zapojte se do crowdfundingu