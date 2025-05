Příměří, natož míru na Ukrajině stále nebylo dosaženo – a to ani poté, co se v USA dostal k moci Donald Trump, který jeho zprostředkování sliboval. A ANO jeho slova často používalo k debatám s koalicí a obhajobě svého postoje. Zatímco však Ukrajina kývla v březnu na Trumpův návrh třicetidenního příměří okamžitě, Moskva to dodnes neudělala. V reakci na to nyní Trumpův viceprezident J. D. Vance řekl, že „Rusové po nás chtějí sadu požadavků výměnou za ukončení konfliktu, myslíme si, že chtějí příliš mnoho“. Což analytici čtou jako rozladění Američanů nad neochotou Moskvy k ústupkům a možný signál o stažení z vyjednávání.