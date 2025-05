Seriály na květen: Přátelé pro všechna roční období, protilék na úzkost z AI, Donutil jako prezident

Čtyři roční období (The Four Seasons, 1. května, Netflix) Komediální drama Čtyři roční období vyprávějící o radostech i úskalí moderního manželství a letitých přátelství bylo jedním z velkých filmových hitů roku 1981. A to i díky hereckému obsazení v čele s Alanem Aldou (který film zároveň režíroval) a Carol Burnett. V éře remaků a návratů ale nakonec žádný minulý hit tak či onak neunikne – a platí to i pro Čtyři roční období. Aktualizovaná verze má podobu osmidílného seriálu a hvězdy osmdesátých let v něm nahradila (jen s lehkou nadsázkou řečeno) polovina bývalého osazenstva satirického pořadu Saturday Night Live. Tři manželské páry a přátele, kteří spolu během roku tráví několik víkendových výletů a zjišťují, že ne všechno je perfektní, si zahrají Tina Fey, Will Forte, Steve Carell, Kerri Kenney, Colman Domingo. Tina Fey, jež sérii vytvořila spolu s Langem Fisherem a Tracey Wigfield, slibuje seriál, s nímž bude publiku dobře – „jako by s námi bylo zachumlané v jednom velkém svetru“.