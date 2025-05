Blíží se konec amerického dolaru?

To ale není všechno. Když si otevřete finanční média, vyhrnou se na vás překvapené texty a podcasty, podle nichž se finanční trhy chovají jinak, než by se v dobách nejistoty chovat měly. Když je ve finančním a obchodním světě ouvej, utíkají investoři obvykle k americkým dluhopisům, jako se vyděšení námořníci před bouří schovávají za vlnolamy přístavů. Když máte jako ekonom investičního fondu na starosti důchodové investice svých evropských klientů, nic bezpečnějšího nenajdete, zněla až dosud praxí vyzkoušená poučka. „Co se to s dolarem děje?“ ptá se tak například The Wall Street Journal. „Místo k dolaru a americkým dluhopisům míří vyděšené peníze ke zlatu a úpisům německé vlády.“