Dominika Prejdová
22napsaných článků
22napsaných článků
Záměr knihy je zřejmý: snaha přiblížit válečnou hrůzu skrze vnímání obyčejných lidí, ukázat válku v její každodennosti, v konkrétních detailech. Do jisté míry však naráží na to, že v množství deníků a válek, které se tu prostřídají, se právě osobní jedinečnost zážitků vytrácí.
Vítězný film letošního Berlinale se jistě dočkal ocenění i proto, že prolamuje jedno z četných tabu války v bývalé Jugoslávii. Přesto se v bosenském snímku Grbavica, který už dva týdny běží i v českých kinech, válka projevuje především svou absencí.
V českém prostředí existuje dodnes silná tendence vzhlížet k bývalé Jugoslávii jako k prostoru, v němž léta fungovala víceméně snesitelná varianta komunismu. Příležitostí, které by tento obraz korigovaly, není mnoho. Jednu z nich právě teď nabízí čerstvě vydaná kniha významné chorvatské autorky Slavenky Drakulićové Jak jsme přežili komunismus.
Film režiséra Terryho George Hotel Rwanda rozšiřuje řadu hraných snímků znázorňujících novodobé genocidy. K trvalému zájmu o holocaust a prvním pokusům o filmovou rekonstrukci etnického vyhlazování v bývalé Jugoslávii se přidává africká tragédie z roku 1994. Působivý snímek můžeme vnímat jako dokonalou ilustraci toho, v čem je síla i omezení hrané kinematografie při pohledu zpět.
Jen málo současných umělců je předmětem tak rozporuplných mýtů jako Emir Kusturica (1954). V našem prostředí se uchytily spíše ty pozitivní: vnímáme jej jako zázračné dítě jugoslávského filmu, každý nový film klubové publikum očekává s napětím a nejinak tomu bude i v případě autorova nejnovějšího snímku Život je zázrak. Není ovšem od věci si připomenout, že příběh Emira Kusturici má i odvrácenou stranu.