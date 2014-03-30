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Redakce

Dominika Prejdová

22napsaných článků

Všechny publikované články

Co vás čeká v Hotelu Rwanda
Kultura6 minut

Co vás čeká v Hotelu Rwanda

Film režiséra Terryho George Hotel Rwanda rozšiřuje řadu hraných snímků znázorňujících novodobé genocidy. K trvalému zájmu o holocaust a prvním pokusům o filmovou rekonstrukci etnického vyhlazování v bývalé Jugoslávii se přidává africká tragédie z roku 1994. Působivý snímek můžeme vnímat jako dokonalou ilustraci toho, v čem je síla i omezení hrané kinematografie při pohledu zpět.

Dominika Prejdová15. 5. 2005
Zázrak ve stínu Miloševiče
Kultura6 minut

Zázrak ve stínu Miloševiče

Jen málo současných umělců je předmětem tak rozporuplných mýtů jako Emir Kusturica (1954). V našem prostředí se uchytily spíše ty pozitivní: vnímáme jej jako zázračné dítě jugoslávského filmu, každý nový film klubové publikum očekává s napětím a nejinak tomu bude i v případě autorova nejnovějšího snímku Život je zázrak. Není ovšem od věci si připomenout, že příběh Emira Kusturici má i odvrácenou stranu.

Dominika Prejdová28. 3. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

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Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

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Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

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Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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