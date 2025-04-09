Dana Mazalová
10napsaných článků
10napsaných článků
Mnohá žena nevyjde na ulici bez klobouku nebo alespoň kabelky. Nezbytný doplněk představitelky nejradikálnější ruské opoziční organizace Demokratický svaz je jiný. Bez transparentu s nápisem "Gorbačov je fašista" jsem Valerii Novodvorskou ještě nepotkala.
Estonsko přijalo Deklaraci o suverenitě jako vůbec první "svazová socialistická" republika už 16.11.1988. Vyhlásilo v ní nadřazenost estonských zákonů nad svazovými a navrhlo, že "další status republiky v rámci SSSR musí být určen svazovou smlouvou."
Situace v kavkazských republikách Sovětského svazu se dramaticky mění. Zdá se, že krvavé národnostní konflikty rozdmýchávané "temnými silami" KGB a stranické nomenklatury budou konečně vystřídány seriózní politickou debatou opozice.
Sovětský týdeník Moskovskije novosti uveřejnil ve svém 23.čísle článek Fidainy. Tak se v ruštině nazývají oddíly arménské sebeobrany Fidai. Ke vzniku článku daly podnět události, které se odehrály letos koncem května v arménském hlavním městě