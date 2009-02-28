Bohumil Doležal
20napsaných článků
20napsaných článků
První dny českého předsednictví EU byly poznamenány dvěma krizemi, v nichž se Unie musela angažovat. Problém s dodávkami ruského plynu i ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Hamásem mezitím skončily – je však třeba dodat „prozatím“. Každý cítí, že urovnání není ani v jednom případě definitivní a že se obojí nejspíš vrátí se znásobenou silou. A vyvstává otázka: Proč bývá mír, na němž se evropská organizace podílí, tak vratký?
Už někdy od jara probíhají na různých úrovních česko-německé rozhovory o společném prohlášení, které by mělo uzavřít obtížné problémy minulosti. O jejich průběhu se české veřejnosti dostává zpráv méně než skromných a více než dvojznačných.
Předseda rozpočtového výboru českého parlamentu Tomáš Ježek (ODS) se předminulý týden v rozhovoru v Lidových novinách zamyslil - mimo jiné - nad povahou ekonomické vědy: "Kdo zná ekonomii do hloubky a poctivě, nemůže být jiný než pravicový.