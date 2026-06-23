Věra Jourová: Čekáme na AI Černobyl, ale nemusíme
Opatrnost a obezřetnost k umělé inteligenci není doména jen Evropanů
Tento postřeh píšu v Madridu, kde se koná zasedání organizace Club de Madrid. Sedím tu společně s bývalými prezidenty a premiéry ze čtyř kontinentů a připravujeme společně zprávu o stavu liberální demokracie a mezinárodní spolupráce. Není to hezká debata, protože obojí ztrácí celosvětově na síle a funkčnosti.
V září budeme v OSN předkládat zprávu „o stavu světa“ a sadu doporučení, co se má udělat. Spousta problémů se dá a má řešit na národní úrovni (mimochodem čistou liberální demokracii má dnes globálně jen 29 států), další na úrovni regionální, tedy v Evropě, Africe, Asii a Americe. Některé rostoucí problémy lze účinně řešit jen na úrovni globální, tedy ze strany OSN, která se jeví jako správný adresát našich doporučení, jakkoli se oprávněně hovoří o bezzubosti té organizace ve světle aktuálních existenčních hrozeb.
Jedním z globálních témat je dominance digitálních technologií a AI bez pravidel a bezpečnostních záruk. Nervozita z těžko zvladatelné technologie, která by se mohla obrátit proti svým stvořitelům, celosvětově stoupá. Nedávná společná výzva bezpečnostních agentur USA, Velké Británie, Austrálie, Kanady a Nového Zélandu je toho čerstvým dokladem.
Nezvykle urgentním tónem vyzývají lídry, aby konali. Výzvě předchází rozhodnutí Trumpovy administrativy zablokovat užívání AI modelu Fable firmy Anthropic ze strany cizích státu. Tady přestává legrace. Je to vážné varování, že technologie je schopná zvýšit kybernetickou obranu, ale zároveň může akcelerovat rychlost, rozsah a sofistikovanost kybernetických útoků. Podle Guardianu je to technologie schopná uskutečnit devastační útoky na vlády i byznys.
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