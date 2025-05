Trump mu prý řekl: „Vyhraješ!“

V Rumunsku pravicový kandidát George Simion zvítězil nad proevropským soupeřem, bukurešťským primátorem Nicușorem Danem, o dvacet procent. Simion v těchto volbách nahradil Călina Georgeska, který se umístil na prvním místě v předchozích listopadových volbách, ty však soud kvůli podpoře kremelské propagandy prohlásil za neplatné. Zrušení voleb označil Simion za převrat: „Chci obnovit ústavní řád, mám jediný cíl: vrátit rumunskému lidu to, co mu bylo vzato.“ V tom našel porozumění u amerického viceprezidenta J. D. Vance, který také mluvil o „porušení právního státu a demokracie“. Simion styl své strany Svaz pro sjednocení Rumunů (AUR), která se z hnutí proti očkování stala významnou politickou silou zasazující se za „rodinu, národ, víru a svobodu“, označil za „trumpistický“. Popírá, že by byl proti Ukrajině, sám označil Putinovo Rusko za nebezpečí.