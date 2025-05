Další Orbán? Opakovaným rumunským volbám opět dominuje krajně pravicový politik s podporou na TikToku

Rumuni půjdou v neděli opět k prezidentským volbám. Hlasovali v nich už loni na podzim a do druhého kola nečekaně poslali z první pozice krajně pravicového a proruského politika Călina Georgesca. Pro podezření z toho, že se do voleb v jeho zájmu vměšoval cizí státní aktér, však Ústavní soud výsledek zrušil. Později mu Nejvyšší soud navíc zakázal znovu kandidovat. Událost vyvolala nejen v Rumunsku poměrně ostré reakce a vyhrocenou diskusi, zda jde o potlačování demokracie, nebo varování před škodlivým ruským vlivem na politiku v evropských zemích. Podobně je rozdělená i rumunská společnost – favoritem voleb je opět krajně pravicový politik. Následující text v několika bodech shrnuje, co víkendovým volbám v Rumunsku předcházelo, kdo jsou současní kandidáti a jak na dění v balkánské zemi reaguje svět.