Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
3. 4. 20264 minuty

Ranní postřeh Marka Torčíka: O čem mluví desítky Klempířových zpráv?

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Marek Torčík

Jak správně napsat manipulativní sdělení? Třeba ho uvést zmínkou, že na vaší straně stojí velké množství lidí. Nejste v tom sami: Dav vaši zprávu potvrzuje; ručí za její pravdu.

„Od rána mi chodí desítky zpráv,“ píše v podobném duchu ve svém úterním statusu ministr kultury Oto Klempíř. Ony desítky pisatelů mu prý pokládají otázku, proč Státní fond audiovize podpořil projekt s queer tematikou. „Proč jde téměř milion korun z veřejných peněz fondu na film o queer komunitě?“ ptá se Klempíř. „Proč stát financuje aktivismus? Proč se nepodporuje něco, co má širší přínos?“

Mohl bych se tu rozepsat o tom, že queer identita se nerovná aktivismu, že je kultura přínosná především tehdy, když je pestrá; popsat způsob kterým její konzumace utváří nejen identitu jednotlivců, ale také celých společností. Jenže vysvětlovat něco takového čtenářstvu Respektu je myslím zbytečné. K čemu by to bylo? I tak mrhám prostor už druhého Ranního postřehu na interní věc ze svého oboru, která velkou část společnosti nejspíš nezajímá.

Navíc mi spousta kauz tohohle typu přijde únavná. Mluvit o nich působí mírně zbytečně – ne proto, že bych nevnímal výrazný dopad, který budou mít na mě, na mé okolí, na Česko jako takové. Spíš blednou v porovnání se zvětšující se ekonomickou nejistotou, narůstajícími válečnými konflikty po celém světě, s environmentální krizí. Lidé, se kterými o nich mluvím, mají dávno stejný názor. Přemýšlím, jestli je vůbec možné o podobných věcech mluvit mimo vlastní bublinu? Jak přitom neznít jako někdo, kdo problémy jen vyjmenovává jeden za druhým a nepřináší žádná řešení? Jsou nějaká řešení vůbec možná? A jak s tímhle zvnitřněným cynismem bojovat?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

