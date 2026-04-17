Jiří Pehe: Internacionála nacionalistů nefunguje
Snahy nacionálně populistických stran v Evropě a ve Spojených státech vytvořit cosi jako internacionálu nacionalistů nefungují. Tyto strany sice nacházejí společné jmenovatele, jako je nechuť k liberální demokracii a obecně ke všemu, co označují za progresivismus, jenže musejí z podstaty věci hájit na prvním místě národní suverenitu a vlastní sobecké zájmy.
Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon během Trumpova prvního prezidentského mandátu přišel s plánem vytvořit cosi jako internacionálu nacionálních populistů a konzervativců. Chtěl ji opřít o údajně sdílené hodnoty. A po nějakou dobu se skutečně zdálo, že by evropské strany podobné americkému hnutí MAGA mohly spolupracovat.
Po návratu Trumpa do Bílého domu v lednu minulého roku se americký viceprezident J. D. Vance a Trumpův poradce, miliardář Elon Musk, otevřeně vměšovali do voleb v Evropě v podobě podpory nacionálních populistů a krajní pravice. Výsledky jejich úsilí byly smíšené, ale zdálo se, že by Trump časem skutečně mohl v Evropě vytvořit společnou frontu hnutí a stran podobných jeho hnutí MAGA.
Tyto představy se ale začaly rychle hroutit, když se Trump pustil do prosazování priorit vlastního nacionalistického hnutí. Rychle se ukázalo, že politika pod heslem „Amerika na prvním místě“ nebere ohledy na ostatní země – ať už v nich vládnou Trumpa obdivující nacionální populisté anebo strany vzývající spíše mezinárodní spolupráci.
