Jak by to šlo, když nic nejde?

Je to právě opačný stav než komunitní a spolkový život, kde se lidé potkávají, protože k sobě mají prostorově blízko, jakkoli názorově a každodenní zkušeností mohou být hodně různorodí a vzdálení, a uvědomují si to. Setkávají se, protože se rádi baví z odlišných pozic a odlišných názorů. Musí se ovšem respektovat, aby jim to fungovalo a mohli spolu koexistovat. Propojeni třeba místní komunitou, hospodou, amatérským zájmem, fotbalem, chalupami, pěstováním zahrádek. Nikdo tam zpravidla názorově nevládne, nikdo nikomu nic nenutí. Nevládne shoda, ale nekonfliktní názorová pluralita, jakkoli i zde může dojít k roztržce nebo vyhrocení – řečeno tradičně –, někdo to přežene a dostane půllitrem.