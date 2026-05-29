Daniel Hůle: Bouře ve sklenici vody nad dotazníky školní inspekce
Ptát se dětí, jak se mají a co dělají rodiče, šlo citlivěji. Ale ptát se musíme
Nedávné šetření České školní inspekce (ČŠI) spojené s testováním žáků 5. a 9. tříd vyvolalo na sociálních sítích bouři. Rodiče protestovali proti dotazníkům o rodinném zázemí a duševní pohodě dětí. Mnozí mluvili o porušení soukromí. Podle mého názoru jde spíš o bouři ve sklenici vody.
Samozřejmě, některé otázky k wellbeingu mohly být pro páťáky položeny citlivěji. Škoda, že nebyly formulovány ve spolupráci s Národním ústavem pro duševní zdraví a otázka na sebevražedné sklony mohla být doprovozena odkazem na případnou pomoc. Dotazy na citlivé otázky se zbytečně cyklily. To vše jsou relevantní námitky. Stejně tak komunikace se školami i rodiči mohla být lepší – ideálně by ČŠI měla sama připravit jasný dopis pro rodiče s vysvětlením, co a proč se zjišťuje. To by snad mohlo předejít části nedorozumění.
Přesto je třeba oddělit dvě roviny. První je právní oprávnění ČŠI data sbírat. Inspekce není výzkumná agentura, která potřebuje individuální souhlas rodičů. Je to správní orgán se zákonným mandátem hodnotit podmínky, průběh i výsledky vzdělávání. Stejně jako Česká obchodní inspekce nebo inspektorát práce může žádat údaje bez souhlasu subjektů. Data o socioekonomickém statusu (SES) rodiny – složení domácnosti, zaměstnání rodičů, vybavení bytu – nejsou novinkou. Jsou sbírána již léta v mezinárodních šetřeních PISA i TIMSS a nikdo proti tomu neprotestoval.
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