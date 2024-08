Tak z koho ve Varšavě nakonec udělají prezidenta?

Příští rok si Polky a Poláci zvolí nového prezidenta nebo prezidentku, a pořád nevíme, kdo to bude. To je u demokratických voleb jedině dobře, ale hlasovat se bude už v květnu a pozorovatelé polské politiky (třeba čtenáři tohoto newsletteru) by ocenili nějaká potvrzená jména, a tedy i možnost spekulovat o jejich šancích a chybách.