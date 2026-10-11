Babiš nenechá v regionech vyrůst osobnosti. Lokální lídři chybí i Pirátům a TOP 09
S politologem Jakubem Lyskem o tom, proč se ANO ve volbách nezadařilo, že vítězem voleb je STAN a jakou proměnou by mohl projít šéf ODS
Jaké jsou hlavní zprávy letošních komunálních a senátních voleb?
Vypadá to, že ve městech, kde by ANO mělo vyhrávat, například v severních Čechách, na severní Moravě, na Hané, moc neuspělo a je pod hodnotami, které mělo před čtyřmi lety. U nás v Prostějově dokonce prohrálo, což jsem vůbec nečekal. Je to levicový obvod, mladí odtud odcházejí do Prahy, ANO tu drtivě vyhrávalo. Za mě tedy hnutí ANO pohořelo nejen v senátních volbách, ale i ve městech. Pro jeho marketéry bude těžké říkat, že to byl úspěch. Budou asi muset vytáhnout lokální příběhy. Volby tak signalizují, že je hnutí ANO porazitelné a že voliči během volebního období vyvažují.
Co ANO a Senát?
Senátní volby jsou za mě celkem debakl, myslím, že čekali víc. Kandidáti ANO nejsou skoro nikde první. A když se podíváme, kdo bude za ANO postupovat do druhého kola, tak jsou to kandidáti, u nichž se voliči spíš přikloní ke kandidátovi STAN nebo třeba KDU-ČSL. Bude zajímavé sledovat Cheb, jestli to tam síla peněz a další koncert Michala Davida dokáže paní Tsoukernik uhrát (partnerka miliardáře Leona Tsoukernika Sandra Tsoukernik kandidující za ANO postupuje do druhého kola z druhého místa za Miroslavem Plevným za STAN – pozn. red.).
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