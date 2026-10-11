0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Politika11. 10. 202612 minut

Babiš nenechá v regionech vyrůst osobnosti. Lokální lídři chybí i Pirátům a TOP 09

S politologem Jakubem Lyskem o tom, proč se ANO ve volbách nezadařilo, že vítězem voleb je STAN a jakou proměnou by mohl projít šéf ODS

Markéta Plíhalová
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Jaké jsou hlavní zprávy letošních komunálních a senátních voleb?

Vypadá to, že ve městech, kde by ANO mělo vyhrávat, například v severních Čechách, na severní Moravě, na Hané, moc neuspělo a je pod hodnotami, které mělo před čtyřmi lety. U nás v Prostějově dokonce prohrálo, což jsem vůbec nečekal. Je to levicový obvod, mladí odtud odcházejí do Prahy, ANO tu drtivě vyhrávalo. Za mě tedy hnutí ANO pohořelo nejen v senátních volbách, ale i ve městech. Pro jeho marketéry bude těžké říkat, že to byl úspěch. Budou asi muset vytáhnout lokální příběhy. Volby tak signalizují, že je hnutí ANO porazitelné a že voliči během volebního období vyvažují.  

 Co ANO a Senát?

↓ INZERCE

Senátní volby jsou za mě celkem debakl, myslím, že čekali víc. Kandidáti ANO nejsou skoro nikde první. A když se podíváme, kdo bude za ANO postupovat do druhého kola, tak jsou to kandidáti, u nichž se voliči spíš přikloní ke kandidátovi STAN nebo třeba KDU-ČSL. Bude zajímavé sledovat Cheb, jestli to tam síla peněz a další koncert Michala Davida dokáže paní Tsoukernik uhrát (partnerka miliardáře Leona Tsoukernika Sandra Tsoukernik kandidující za ANO postupuje do druhého kola z druhého místa za Miroslavem Plevným za STAN pozn. red.).

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články