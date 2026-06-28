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Albem Vteřiny, měsíce a roky pokračuje Vladimír Mišík ve šťastné pozdní kariéře započaté spoluprací se skladatelem Petrem Ostrouchovem
Krystyně Wanatowiczové se podařilo vykreslit básníkovu genialitu i jeho otřesný charakter
Pátrání po osudech zapomenutého básníka Miroslava Ptáčka, jemuž náhodné setkání s disidentem obrátilo život naruby
Zavřela se kavárna Fra, která převedla čtení poezie do 21. století
Básník Elsa Aids dokáže popisovat současnost bez patosu a lyrického kýče
dopis z New Orleans
Básnířka Amanda Gorman přitáhla globální pozornost k poezii a chce ji šířit mimo elity