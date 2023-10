Krása konce

Když se na stránkách nakladatelství Fra koncem srpna objevila zpráva, že pražská kavárna Café Fra už v září neotevře a definitivně končí, způsobilo to malý otřes. Jedno z neoficiálních center současné literatury tvořilo sedmnáct let neochvějnou konstantu v pořádání dramaturgicky vytříbených čtení, seminářů a besed, jež měly obrovský přesah v komunitním setkávání lidí zajímajících se o svět literatury napříč generacemi.

Vinohradské Café Fra bylo víc než prostorem pro organizování akcí. Bylo to místo, které od nultých let utvářelo povědomí o tom nejdůležitějším, co se v tuzemském literárním prostředí děje. „Kavárna Fra pro mě byla formativním prostorem. Možná právě díky ní se dnes cítím být součástí české literární scény,“ potvrzuje dnes už známá básnířka Zofia Bałdyga původem z Polska, která do Prahy přijela před dvanácti lety studovat bohemistiku.