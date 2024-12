Vladimír Mišík: Nejvíc mě baví příběhy

„S kapelou Etc... jsme úspěšně hráli, plnili sály, měli jsme potlesk často i standing ovation. Ale i když jsme pořád meditovali nad tím, že bychom natočili desku, tak nikdo moc nenosil nápady. Trvalo to pět šest let a nic. A abych udělal desku Etc… jen z vlastních věcí, to mi přišlo nepatřičný, proto jsem se nakonec rozhodl, že zavolám Petrovi,“ vzpomíná Mišík na počátky spolupráce s Ostrouchovem v roce 2018.