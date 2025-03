Bohem nadaný básník donášel tajné policii. Jaké místo mu přisoudit v našich dějinách?

Vodrážka do knihy napsal úvodní interpretační studii, která zabírá třetinu svazku, Blažek měl jako editor na starosti následující výběr z hlášení, která totalitní tajná policie od Fišera kdy dostala. Celkem jich podal přes 300, což ho v Československu podle publikace staví do pozice „jednoho z nejvýkonnějších agentů StB“. Jak známo, jméno Egon Bondy bylo literárním pseudonymem Zbyňka Fišera (1930–2007), který v roce 1947 vstoupil do KSČ, aby byl o tři roky později ze strany vyloučen pro neplacení příspěvků. Padesátá léta strávil coby dočasný kumpán spisovatele Bohumila Hrabala psaním protistátní poezie, živořením na okraji společnosti, pravidelnými pobyty na psychiatrii a drobnými krádežemi.