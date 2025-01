Změny v roce 2025: Větší zátěž pro OSVČ, brigáda od 14 let i redefinice znásilnění

Vyšší odvody pro živnostníky, kratší výpovědní lhůta a delší zkušební doba, partnerství pro stejnopohlavní páry i redefinice znásilnění, která se řídí pravidlem 'Ne, znamená ne'. To je jen část změn, které v Česku začnou platit v roce 2025. V některých případech se však očekává, že vejdou v platnost až v průběhu roku, upozorňuje ve Výtahu Respektu Silvie Lauder: „Je to naprosto klíčové. Jde o to, že dosud měli zaměstnavatelé povinnost držet pracovní pozici zaměstnankyním, protože řeč je zejména o ženách, které se vracely z mateřské dovolené. Novinkou bude, že to budou mít povinnost udělat i u žen, které se vracejí z rodičovské dovolené. Dosud to navíc bylo tak, že měli povinnost držet jen místo, nikoliv pozici, docházelo tak i k extrémním situacím, kdy finanční ředitelka firmy dostala po návratu nabídku pracovat na recepci. Nově budou zaměstnavatelé muset držet přímo tu pozici." Jak se změní pravidla pro odvádění DPH? Od kolika let bude možný přivýdělek? A jak to v roce 2025 bude s příspěvkem na bydlení?