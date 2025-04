Vládneme, nerušit #3: Piráti sází na experty, kteří nejsou vidět. Komunisté spojili antisystémovou scénu

O Pirátech se před minulými volbami mluvilo jako o možné hlavní vládní straně, nakonec to ale dopadlo debaklem. Slabá pozice ve vládě nakonec vyústila v nedůstojné odvolání Ivana Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj a odchod strany z kabinetu. Od té doby se Piráti hledají a v posledních měsících to je pod vedením Zdeňka Hřiba. Kam chtějí Piráti směřovat a co voličům v současné době nabízí? Rušno je ale také na kraji politického spektra, hnutí Stačilo! představilo kandidátku v čele s předsedkyní komunistů Kateřinou Konečnou, antisystémovým blogerem Vidlákem a s Janou Bobošíkovou. Bude to stačit? A kde vezme nové hnutí peníze na kampaň? To vše bylo tématem třetího dílu podcastu Vládneme, nerušit, ve kterém debatují o politické scéně redaktoři Respektu František Trojan, Filip Zelenka a Martin Štorkán.