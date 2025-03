V kauze Kasárna Karlín běží několik žalob zároveň. Ale naděje na znovuotevření tu pořád je

Několik let využívali pražské kulturně-společenské centrum Kasárna Karlín lidé všech generací. Děti sem chodily do družiny, handicapovaní lidé využívali bezbariérového prostoru, kulturní fanoušci chodili na koncerty a ti sportovní třeba hrát plážový volejbal. Centru ale chyběla kolaudace, v územním plánu byl nesoulad a někteří obyvatelé si navíc stěžovali na hluk, a tak jsou Kasárna Karlín od loňského léta uzavřena. „Naděje na znovuotevření ale existuje. Nyní došlo k zásadnímu posunu, kterým je změna územního plánu," vysvětluje ve Výtahu Respektu Clara Zanga. „Kasárna Karlín již nejsou vojenským objektem, ale smíšeným městským jádrem, což vešlo v platnost jen před pár dny. Centrum jako takové by tam být mohlo, jenže právník, podnikatel a aktivista Miloš Závora podal spolu s některými obyvateli žalobu na město ve věci územního plánu a domnívá se, že by tam měla být například všeobecná obytná plocha. Těch devět měsíců bylo plných žalob, které na sebe podávají různí aktéři sporu." Do sporu se ale zapojili i obyvatelé Karlína, kteří znovuotevření Kasáren podporují. Jak kauza utužila sousedskou komunitu? A jak se její jednotliví účastníci vyjadřují k tomu, že by centrum mohlo být otevřeno ještě letos? Čtěte také: Kam budeme chodit s dětmi po škole?