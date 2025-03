Kam budeme chodit s dětmi po škole?

V den, jako je tento, kdy vykukují paprsky březnového slunce, by bylo na nádvoří mohutného bloku domů v centru Prahy za normálních okolností živo. Velká zahrádka, kavárna v bývalém bazénu, dětské hřiště, coworkingový prostor nebo sauna – pravděpodobně by tady bylo plno. Rozsáhlý objekt na západním konci pražského Karlína již devět měsíců zeje prázdnotou. Po sérii stížností rezidentů na hluk vzal věc do svých rukou stavební úřad Prahy 8 a kvůli problému s kolaudací a nejasnostem okolo městského územního plánu nařídil uzavření. Situaci podtrhuje červeno-bílá páska, která se táhne po obvodu budovy ulicí Vítkovou, Křižíkovou i Prvního pluku. Už přes půl roku nemohou místní používat ani chodník podél komplexu zvaného Kasárna Karlín: fasáda je v havarijnímu stavu a hrozí opadávání omítky.