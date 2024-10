V DeepMind se slaví, ale Evropa ve vývoji umělé inteligence zaostává a na místě jsou obavy

„Obávám se, že jako Evropa nemáme vlastní průmysl, který by produkoval objevy podobného typu a měnil je v konkrétní produkty. Umělá inteligence totiž narozdíl od předešlých technologických průlomů není hodnotově neutrální tak jako je třeba dieselový motor, který může použít kdokoliv k čemukoliv. Ale AI dokáže pod povrchem vnášet politické a filosofické hodnoty svých tvůrců do toho, co dělá. Obávám se budoucnosti, ve které by ty nejschopnější jazykové modely nepocházely od našich civilizačních spojenců jako Spojených států, ale třeba z Číny. Když cizí modely, které jsou levné a rozšířené, používáme, můžeme s nimi přijímat i na první pohled neviditelné ovlivňování toho, jak funguje Evropa na fundamentální úrovni,“ říká v podcastovém rozhovoru expert na AI Stanislav Fort, který pracuje v Google DeepMind a zároveň zdůrazňuje, že jeho odpovědi nereprezentují názory zaměstnavatele.