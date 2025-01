Stříž končí jako šéf žalobců. Úřad pomohl odpolitizovat, ale doháněla ho komunistická minulost

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž oznámil, že k 31. březnu skončí ve funkci. Rezignaci vysvětlil ryze osobními a rodinnými důvody. Jak ale Respekt psal v jednom z textů, šéf žalobců čelil politickému tlaku části vládních politiků, a to primárně kvůli své komunistické minulosti. Navíc už má za něj ministr spravedlnosti pravděpodobně náhradu. Blažek chce Bradáčovou za nejvyšší žalobkyni. Část kolegů je ostře proti, píše Ondřej Kundra v článku, který nabízí pohled do zákulisí o tom, kdo a jak o změnách na postu šéfa žalobců rozhoduje. Ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu nyní vysvětluje, co za sebou Stříž na Nejvyšším státním zastupitelství zanechává, proč chce místo něj Pavel Blažek dosadit zrovna Lenku Bradáčovou - a jak by se pod jejím vedením mohl úřad proměnit.