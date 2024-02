Prezident Pavel: Nemůžeme být donekonečna závislí na USA

„Pokud bude (Donald Trump) zvolen prezidentem, bude potřeba brát naprosto vážně, že Spojené státy se možná nebudou účastnit řešení všech potíží. Pro nás by to mělo znamenat.. .abychom výrazně posílili evropský pilíř NATO,“ říká prezident Petr Pavel ve světle posledních výroků amerického exprezidenta. Jaký význam přikládá ohrožení ze strany Ruska? Kde by mohla Evropa rychle obstarat munici, které se nedostává na Ukrajině? Jak hodnotí odkaz Alexeje Navalného zabitého v Rusku? Jak vidí vývoj krize na Blízkém východě po svých cestách do Izraele a Kataru? Nejen o tom mluví prezident Petr Pavel na Debatě Respektu v Centru současného umění DOX konané v předvečer druhého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Moderoval Ondřej Kundra. Přečtěte si také přepis debaty.