Povinná vojna Česko v dohlednu nečeká. Není kapacita ani vůle

,,V budoucnu bude muset Česká republika zvážit nějaké formy dobrovolné nebo povinné služby, která nám bude generovat dostatek záloh, protože ten dneska nemáme," řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka, podle kterého je současný personální podstav armády neudržitelný. Zatímco v plánu je 30 tisíc profesionálních vojáků a 10 tisíc záloh, reálně bylo loni v září v armádě ani ne 28 tisíc profesionálů a méně než 4300 vojáků aktivní zálohy. Zvlášť pak v době krize, které nedaleko od nás už dva roky čelí Ukrajina, by se přitom Česko podle Řehky nemělo spoléhat pouze na členství v NATO, ale mělo by rovněž posilovat vlastní armádu. Jakým způsobem toho chce docílit? Jak by si Česko za současného stavu armády poradilo v případě, že by čelilo útoku? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Jaroslav Spurný.