Pátá ruská kolona v Česku by mohla být stíhatelná. Umožní to dodatek k lex Ukrajina

Po již tradičních obstrukcích sněmovnou prošel takzvaný lex Ukrajina 7, tedy novela o dalším prodlužování dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Společně s vládní předlohou dolní komora schválila i spornou úpravu o zpřísnění nabývání českého občanství pro Rusy nebo nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jak ve Výtahu Respektu říká Jaroslav Spurný, právě tento bod je pro bezpečnost Česka zásadní: „Potřeba tohoto paragrafu vznikla v praxi, zejména v posledních dvou třech letech. Příkladem jsou Vrbětice. Dva podezřelí prokazatelně posílali lidem z ruské tajné služby GRU informace, což samo o sobě nebylo trestným činem, neprozrazovali nic tajného, ale nahrávali Rusům, kteří chtěli omezit dodávky zbraní do zemí, jako je Ukrajina, Gruzie a další. Tohle je přesně ten čin, kdy neoprávněně poskytujete cizí moci informaci, kterou může zneužít proti našemu státu - a ti lidé to musí dělat zcela úmyslně." Doteď mohla o podobných případech policie či BIS pouze informovat, nově by bylo možné takové lidi stíhat a hrozilo by jim až 5 let za mřížemi. Jak by to mělo fungovat v praxi? Proč Sněmovna úpravu přidala k novele lex Ukrajina? A nejde náhodou jen o přílepek?