Američané se vášnivě přou o nejzákladnější data svých dějin. Kdy a jak vlastně vznikly Spojené státy

Jak a kdy vznikly Spojené státy a co přesně si mají Američané připomínat druhé pondělí v říjnu? Co změnil novinářský projekt deníku NYT 1619? A jaký zásadní vliv to může mít na podobu i směřování americké společnosti? Začíná druhá sezóna Americké krásy s překvapením. Jako bonus uslyšíte od Barbory Chaloupkové a Jiřího Soboty nečekaný detail ze života Hillary Clinton