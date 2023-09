O co se bojuje na Hradě a jak se stalo, že prezident odložil změnu důchodů?

Nechybělo moc a prezident Petr Pavel nepodepsal důchodovou novelu, nakonec ale se zpřísněním pravidel odchodu do předčasné penze souhlasil. Jak se to stalo a proč byla vláda Petra Fialy překvapená? Končí na Hradě několik lidí? Co přesně s v Kanceláři prezidenta republiky děje a kde se vzaly interní hádky? I o tom mluví Ondřej Kundra. Přečtěte si také jeho články Podpis za čtyři miliardy a Boj o Hrad. Kancléřka Vohralíková se zaklesla do mluvčí prezidenta a šéfky jeho kabinetu.