Nikki Haley odstoupila z voleb. Startuje dlouhý duel starých prezidentů

Nikki Haley byla jediná seriózní protikandidátka Donalda Trumpa. De facto se tak Trump stává vítězem republikánských primárek bez ohledu na to, co se bude dít dál," popisuje Jiří Sobota pozici bývalého prezidenta po takzvaném superuterý, kdy američtí voličí hlasovali v 15 státech. Co říkají průzkumy o nadcházejícím prezidentském duelu? Jak ještě můžou do voleb zasáhnout soudy s ohledem na sérii žalob na Donalda Trumpa? Kde jsou hlavní slabiny prezidenta Joea Bidena? Nejen o tom mluví Jiří Sobota ve Výtahu Respektu.