Nedivil bych se, kdyby v odvetě za ukrajinský výpad zaútočilo Rusko na Kyjev

„V ruském pojetí je prezident car nebo něco jako generální tajemník, garant ruské státnosti; někdo, kdo zaručuje občanům přežití Ruska jako státu a národa. Pokud toho vůdce není schopen a pokud se něco takového stává principiálním problémem, může to zasít semínko neklidu. Nemluvím o tom, že by došlo k nějaké demokratické revoluci, ale třeba k nespokojenosti vládnoucí elity a snaze vyměnit slábnoucího vůdce za silnějšího, který zjedná pořádek... Vůbec bych se nedivil, kdyby došlo i k nějakému novému útoku přímo na Kyjev, pokud by se nedařilo úplně rychle vytlačit ukrajinské jednotky z ruského území. A nevylučoval bych nejen letecký útok, ale ani útok pozemními silami,“ říká Daniel Koštoval dlouholetý diplomat a náměstek ministra obrany, který v současné době působí v pražské Centrále transatlantických vztahů a má šanci stát se budoucím velvyslancem Česka. Jak významný je ukrajinský průlom do Kurské oblasti? Co stojí za úspěchem ukrajinských jednotek? Jak na to může Rusko reagovat? Jak hodnotí vývoj bojů na Ukrajině? I na to se ptal Ondřej Kundra v podcastovém rozhovoru týdeníku Respekt. Předplatitelé si můžou přečíst také přepis.