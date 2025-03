Náš názor zajímá Havlíčka i Babiše, chtějí fresh pohled na program. Jakou moc mají stranické líhně?

Právě v těchto dnech se ve stranách napříč spektrem rozhoduje o tom, kdo nakonec bude na podzim kandidovat do Poslanecké sněmovny. Usiluje o to také řada mladých členů. Proč? Co chtějí v celostátní politice změnit? A proč chtějí někam, kde se podle mnohých nedá pracovat? Hosté: ︎ Richard Beran (ODS) ︎ Jitka Černá (STAN) ︎ Adam Knedlhans (Mladé ANO) ︎ Luděk Svoboda (SOCDEM)