Na začátku března bylo sucho na dvou třetinách Česka. Stát to příliš neřeší

„Na začátku týdne byla snížená půdní vláha na 75 procentech území České republiky, z toho 55-60 procent území už mělo mírné až horší stupně sucha," popisuje ve Výtahu Respektu stav sucha Pavel Zahradníček z projektu Intersucho a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. „U půdy to na první pohled vypadá, že je vlhká, člověk by si řekl, o jakém suchu vlastně informujeme. Z dlouhodobého hlediska by ale v tomto momentu měla být mnohem vlhčí. Začíná startovat vegetace, a to i vzhledem k vyšším teplotám v minulém týdnu - a potřebuje spoustu vláhy. Když jí hned na začátku sezóny máme málo, musíme spoléhat na to, jestli přijdou jarní vydatné deště, které to celé zachrání, nebo se rozvine sucho podstatně vyšších rozměrů," doplňuje klimatolog. Jak hodnotí březnové počasí ve srovnání s předchozími roky? Jaké jsou predikce Intersucha? A implementuje stát opatření, která by pomohla řešit jak sucho, tak i výkyvy teplot?