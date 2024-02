Na hranici s paranoidním diktátorem. Litva pozorně hlídá úzké hrdlo do Evropy

„Je to úzké hrdlo lahve směrem do Evropy. Na druhou stranu Litva i Polsko se tímto místem intenzivně zabývají... Severovýchodnímu křídlo věnují významnou pozornost i obranné plány Aliance,“ popisuje Aleš Opata relativně úzký koridor mezi Kaliningradem a Běloruskem známý také jako Suwalská kapsa, kde by mohlo Rusko v případě invaze odříznout pobaltské státy od spojenců. Český velvyslanec v Litvě ovšem připomíná, že v důsledku ruské agrese na Ukrajině je síla ruských jednotek u hranic s Evropskou unií omezená. "Četnost a hustota ruských sil na východním křídle Aliance je významně snížena. Rusku bude trvat minimálně pět až deset let než své prostředky a síly obnoví." Jak se vyrovnal s přechodem z armády na pozici velvyslance v Litvě? Jak hodnotí vývoj bojů na Ukrajině? Nejen na to se ho ptá Ondřej Kundra v dalším díle podcastý týdeníku Respekt (Ne)bezpečí. Čtěte také: Když Rusové zaútočí, utopíme je v močále