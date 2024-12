Krieglovi vyhovoval svět, kde mohl s pistolí v ruce říct: Vrať se!

Od úmrtí Františka Kriegela letos v prosinci uplynulo 45 let. Komunistický politik se zapsal do historie především statečným rozhodnutím ze srpna roku 1968. Tehdy jako jediný odmítl podepsat tzv. Moskevský protokol legalizující sovětskou okupaci Československa. Životní dráha tohoto rodáka z Haliče, lékaře, vojáka a pozdějšího chartisty je však mnohem spletitější a zajímavější. Dobře to dokládá novinář, pedagog a historik Martin Groman ve své monografii Kriegel: Voják a lékař komunismu. Proč knihu napsal? Jak se stal František Kriegel komunistou? Čím se jeho politické přesvědčení vyznačovalo a jaké zákruty měla jeho kariéra? Nejen o tom mluví v podcastu s autorem knihy šéfredaktor Týdeníku Respekt Erik Tabery. Předplatitelé si také můžou přečíst celý přepis rozhovoru.