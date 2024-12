Krieglovi vyhovoval svět, kde mohl s pistolí v ruce říct: Vrať se!

Před mnoha a mnoha lety jsme s Pavlem Kosatíkem uvažovali, co bychom společně mohli udělat a přišli jsme s nápadem na edici asi padesáti knih o českých a československých demokratech. Pracovně jsme to nazvali „Od Havlíčka k Havlovi“. A jako každý správný megaloman, který div že už nerozděluje ministerské posty, jsme i my rozdělovali, který autor napíše, jaký životopis – kdo napíše Palackého, kdo Masaryka a tak dále. Ale říkali jsme si, kdo tam bude z komunistické etapy? Jistě, z exilu Tigrid, Peroutka, ale kdo bude z řad komunistů? A patří to do demokratického myšlení vůbec? Jsou mezi nimi lidé, kteří se aspoň někdy chovali jako demokraté? A odpověděli jsme si, že asi František Kriegel svým postojem v Moskvě v roce 1968. Možná na něm půjde vysvětlit, že to není černobílé, že to nebylo jednoduché, čím prošel a že být komunistou prostě vždycky neznamenalo být jenom masovým vrahem. A když jsme rozdělovali, kdo co napíše, tak na mě padlo, že bych mohl napsat Kriegela.