Konec maďarské prezidentky je pro Fidesz ostuda, ale Orbána to nepoloží

,,Udělala jsem chybu. Dnešek je posledním dnem, kdy k vám mluvím jako prezidentka,” řekla o víkendu maďarská, teď už bývalá hlava státu Katalin Novak - a následně rezignovala. Politička mocného Fideszu, první žena v čele Maďarska a nejmladší prezidentka v EU totiž loni na jaře omilostnila muže, který měl svému nadřízenému pomáhat krýt zneužívání dětí. Maďarská média zhusta ovládaná orbánovským stgátem ale informaci zveřejnila až v minulém týdnu - což vzápětí vyvolalo řetězec událostí. Opozice vyzvala lidi, ať jdou do ulic, maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že navrhne novelu ústavy, která by znemožnila omilostnění kohokoliv, kdo se dopustil zločinů na dětech, a rezignovala ministryně spravedlnosti Judit Varga, která vedla volební kandidátku Fideszu do Evropského parlamentu. A záhy, ani ne v polovině mandátu, tedy abdikovala i Katalin Novak. Maďarsko tak přišlo o prezidentku a Fidesz o dvě důležité osobnosti. Co to pro stranu znamená a jak se s tím do budoucna vyrovná? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Tomáš Brolík.