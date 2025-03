Evropa se šikuje za Ukrajinou, ale řeší, kde vzít peníze na obranu i různé představy o příměří

Evropští lídři vyjádřili na nedělním summitu v Londýně podporu Ukrajině. Nicméně kolem jednání už panují jisté neshody a deklarovaná jednota má první trhliny. Francie po setkání prezentovala návrh částečného měsíčního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Prezident Macron v rozhovoru pro deník Le Figaro řekl, že evropské pozemní mírové jednotky by v další fázi mohly být rozmístěny na Ukrajině a dohlížet na plnění budoucí mírové dohody. Jenže jak v pondělí napsal list Financial Times, Británie se od tohoto návrhu příměří distancovala. Jak si stojí Evropa a Ukrajina po pátečním roztržce v Bílém domě? Co čekat od summitu Evropské rady tento týden? Nejen o tom mluví Ondřej Kundra a Magdalena Fajtová se Štěpánem Sedláčkem ve zpravodajském podastu Výtah Respektu.