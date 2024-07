Chybí tady odvážní politici schopní prodat dražší banány. Boj proti Green Dealu je hloupost

„Bojovat proti Green Dealu je úplná blbost, protože už je do velké míry uzákoněn. Zejména ze strany vlády chybí dostatečná komunikace. Nezdůrazňují se kladné stránky ani to, co může přinést z dlouhodobého hlediska a to i ekonomicky,“ podotýká geochemik a první český ministr životního prostředí Bedřich Moldan a kroutí hlavou nad úspěchem stran, které v Evropských volbách získaly mandáty se slibem bojovat proti plánu EU na snižování emisí skleníkových plynů podněcujících zahřívání planety. „Lidé jsou skeptičtí a hledají na opatřeních, proč je nejde realizovat. Podívejte se na program Patriotů pro Evropu. To je výčet toho, co nechtějí. Orbán s Babišem si pochvalují, čemu všemu zabránili. Ale nevšiml jsem si, že by přinesli něco pozitivního,“ dodává zakladatel Centra pro otázky životního prostředí UK. Co si slibuje od přelomového unijního zákonu o obnově přírody? Jak hodnotí plány na vyhlášení CHKO Krušné Hory a NP Křivoklátsko? A kdy a jak se Bedřich Moldan začal věnovat ochraně přírody? Nejen o tom mluví v podcastu týdeníku Respekt. Ptal se ho Štěpán Sedláček.