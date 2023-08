Chcete tady migranty? Kaczyński plánuje vyhrát další volby v řadě s pomocí referenda

Polsko se chystá k volbám a zároveň k referendu. Vládnoucí strana PiS si totiž připravila čtyři otázky, kterými chce přilákat k urnám víc voličů. Referendum navíc omezuje dozor nad financováním předvolební kampaně. O co se hraje v polských volbách? Jak férový souboj to bude? A s kým by mohl vládnout Jarosław Kaczyński, nebo jeho soupeř z opozice Donald Tusk? I o tom mluví Tomáš Brolík v podcastu týdeníku Respekt. Čtěte také: Pan Jarosław vymýšlí referendum